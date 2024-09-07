Два молодых фельдшера начали работать в Пушкиногорском районе

09:12, 07 сентября 2024, ПАИ

Два молодых фельдшера, Наталья Столярова и Светлана Елшина, начали работать на станции скорой медицинской помощи Пушкиногорского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своём телеграм-канале.

Специалисты начали работу в рамках госпрограммы «Земский фельдшер».

«Обе девушки – выпускницы Великолукского медколледжа. Наталья – уроженка нашего района, которая точно знала, что вернётся работать в Пушкинские Горы. А Светлана – из Пустошкинского района: однокурсница Наталья пригласила её на практику в нашу больницу», – рассказала Оксана Филиппова.

За первый месяц работы молодые специалисты сделали десятки выездов.