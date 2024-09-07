Два молодых фельдшера начали работать в Пушкиногорском районе
Два молодых фельдшера, Наталья Столярова и Светлана Елшина, начали работать на станции скорой медицинской помощи Пушкиногорского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своём телеграм-канале.
Специалисты начали работу в рамках госпрограммы «Земский фельдшер».
«Обе девушки – выпускницы Великолукского медколледжа. Наталья – уроженка нашего района, которая точно знала, что вернётся работать в Пушкинские Горы. А Светлана – из Пустошкинского района: однокурсница Наталья пригласила её на практику в нашу больницу», – рассказала Оксана Филиппова.
За первый месяц работы молодые специалисты сделали десятки выездов.
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