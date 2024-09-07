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Общество

В Острове ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны

Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, житель Острова Дмитрий Бурматов ушёл из жизни на 98-м году жизни. Об этом сообщает газета «Островские вести» со ссылкой на районную администрацию.

Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, житель Острова Дмитрий Бурматов ушёл из жизни на 98-м году жизни. Фото: администрация Островского района

Дмитрий Иосифович Бурматов родился 5 ноября в 1926 году в селе Прыганка Крутихинского района Алтайского края. Он окончил 6 классов и работал в колхозе по месту жительства.

Его призвали в Красную армию Каменским РВК Алтайского края 12 ноября 1943 года. По май 1944 года он служил курсантом 278-й стрелковой дивизии, затем стрелком-автоматчиком, связным 21-й запасной бригады. С января 1945 года Дмитрий Бурматов был стрелком-автоматчиком 538-го стрелкового полка 120-й стрелковой Гатчинской дважды Краснознамённой дивизии на 1-м Украинском фронте.

Он участвовал в боях под Белостоком, Краковом, Познанью, Бреслау, а День Победы встретил в Словакии.

После этого его служба проходила в Венгрии в 346-ом гвардейском Краснознамённом воздушно-десантном полку 104-ой гвардейской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии.

С 1946 по 1951 год он был помощником командира взвода, старшиной роты в учебном батальоне-автошколе этой же дивизии, расквартированном в Острове.

Был демобилизован в июле 1951 года в звании гвардии старшина. После этого он работал шофёром Островского отделения «Псковоблторга», а с 1966 по 1975 год – управляющим отделением «Елохово», шофёром племсовхоза «Нефёдовский».

С 1975 по 1979 год Дмитрий Бурматов был инструктором Островского автоклуба, азатем водитель автоколонны № 1452, водителем завода «Вектор».

Боевой и трудовой путь ветерана отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Жукова, «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными наградами.

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