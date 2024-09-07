Очередной случай дистанционного мошенничества отмечен в Пскове

20:11, 07 сентября 2024, ПАИ

В Пскове зафиксирован новый случай дистанционного мошенничества. В УМВД России по городу Пскову обратилась за помощью 42-летняя женщина, которая сообщила о потере 636 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной версии, с июля 2023 года потерпевшей звонили неизвестные. Они представлялись менеджером по инвестициям и предлагали дополнительный заработок на иностранной платформе в интернете. Доверчивая женщина взяла кредит и инвестировала деньги в надежде получить прибыль, но в сентябре поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту проводится проверка по части 3 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ.