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Происшествия

Очередной случай дистанционного мошенничества отмечен в Пскове

В Пскове зафиксирован новый случай дистанционного мошенничества. В УМВД России по городу Пскову обратилась за помощью 42-летняя женщина, которая сообщила о потере 636 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной версии, с июля 2023 года потерпевшей звонили неизвестные. Они представлялись менеджером по инвестициям и предлагали дополнительный заработок на иностранной платформе в интернете. Доверчивая женщина взяла кредит и инвестировала деньги в надежде получить прибыль, но в сентябре поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту проводится проверка по части 3 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ.

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