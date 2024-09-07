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Происшествия

Девушка погибла при пожаре в Стругокрасненском округе

Возгорание жилого дома произошло в деревне Ксти в Стругокрасненском муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.

На пепелище дома обнаружено тело девушки, предположительно 23-х лет.

  • Девушка погибла при пожаре в Стругокрасненском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Девушка погибла при пожаре в Стругокрасненском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Девушка погибла при пожаре в Стругокрасненском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Девушка погибла при пожаре в Стругокрасненском округе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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