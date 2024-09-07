Девушка погибла при пожаре в Стругокрасненском округе

22:04, 07 сентября 2024, ПАИ

Возгорание жилого дома произошло в деревне Ксти в Стругокрасненском муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.

На пепелище дома обнаружено тело девушки, предположительно 23-х лет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.