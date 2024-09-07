Девушка погибла при пожаре в Стругокрасненском округе
Возгорание жилого дома произошло в деревне Ксти в Стругокрасненском муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.
На пепелище дома обнаружено тело девушки, предположительно 23-х лет.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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