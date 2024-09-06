Стало известно, кто из псковичей чаще пишет негативные отзывы о товарах в интернете

11:48, 08 сентября 2024, ПАИ

Семь из десяти жителей Пскова оставляют отзывы о товарах и услугах в интернете. Об этом сообщает сервис SuperJob.

При этом чаще всего положительные отзывы оставляют женщины, а отрицательные – мужчины. Всего 57 % жителей города пишут, если удовлетворены покупкой, а 15 % – если нет.

Псковичи от 35 до 44 лет, в свою очередь, чаще остальных пишут и положительные, и отрицательные отзывы.

При этом чем выше у жителей города доход, тем чаще они рассказывают о неудачной покупке.