Стало известно, кто из псковичей чаще пишет негативные отзывы о товарах в интернете
Семь из десяти жителей Пскова оставляют отзывы о товарах и услугах в интернете. Об этом сообщает сервис SuperJob.
При этом чаще всего положительные отзывы оставляют женщины, а отрицательные – мужчины. Всего 57 % жителей города пишут, если удовлетворены покупкой, а 15 % – если нет.
Псковичи от 35 до 44 лет, в свою очередь, чаще остальных пишут и положительные, и отрицательные отзывы.
При этом чем выше у жителей города доход, тем чаще они рассказывают о неудачной покупке.
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