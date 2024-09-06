Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Стало известно, кто из псковичей чаще пишет негативные отзывы о товарах в интернете

Семь из десяти жителей Пскова оставляют отзывы о товарах и услугах в интернете. Об этом сообщает сервис SuperJob.

При этом чаще всего положительные отзывы оставляют женщины, а отрицательные – мужчины. Всего 57 % жителей города пишут, если удовлетворены покупкой, а 15 % – если нет.

Псковичи от 35 до 44 лет, в свою очередь, чаще остальных пишут и положительные, и отрицательные отзывы.

При этом чем выше у жителей города доход, тем чаще они рассказывают о неудачной покупке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 сентября 2024

Финансово-деловая игра «Время денег» пройдёт в Пскове
05 сентября 2024

Глава Сбера заявил о стабилизации российской экономики
05 сентября 2024

Сбербанк применяет искусственный интеллект для кредитования застройщиков
05 сентября 2024

Сбер фиксирует рост числа дипфейков в 30 раз с начала года
04 сентября 2024

Александр Ведяхин: Использующие ИИ люди точно будут опережать всех, кто им не пользуется
04 сентября 2024

Сыр планируют производить в ОЭЗ «Моглино»
04 сентября 2024

На ВЭФ обсудили инвестиции в ключевые проекты развития регионов в условиях дорогих денег
04 сентября 2024

Сбер поможет бизнесу оптимизировать и озеленить логистику светлых нефтепродуктов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...