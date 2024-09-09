Продолжаются поиски пенсионера, пропавшего в Пскове

22:23, 08 сентября 2024, ПАИ

Продолжаются поиски пенсионера Ильи Строчкова, который пропал в Пскове 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, этот уроженец Суровикинского района Волгоградской области 1942 года рождения проживал в Пскове. С 23 июня 2024 года без вести пропал на территории областного центра. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Был одет в синюю кофту полосами из трёх цветов: белая, синяя, тёмно-синяя спортивного типа с надписью FILA, чёрные брюки, кепка камуфлированного цвета, кроссовки на черных шнурках с элементами белого цвета. При себе имеет ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Приметы: рост 170 - 175 сантиметров, нормального телосложения. Короткие, седые волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Строчкова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02,112.