Комфортная солнечная погода ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе

20:13, 16 сентября 2024, ПАИ

Какой будет погода на территории Северо-Запада России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Жителей этой территории ждёт комфортная солнечная и сухая погода, рассказали специалисты. В частности, массивы дождевой облачности смогут пробиться только на север территории: здесь температура днём понизится до 10–15 градусов тепла.

А вот на юге региона воздух будет прогреваться от +21 до +26 градусов. Однако во второй половине недели возможно похолодание – жителей будет ждать от +17 до +22 градусов.