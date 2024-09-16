Комфортная солнечная погода ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе
Какой будет погода на территории Северо-Запада России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Жителей этой территории ждёт комфортная солнечная и сухая погода, рассказали специалисты. В частности, массивы дождевой облачности смогут пробиться только на север территории: здесь температура днём понизится до 10–15 градусов тепла.
А вот на юге региона воздух будет прогреваться от +21 до +26 градусов. Однако во второй половине недели возможно похолодание – жителей будет ждать от +17 до +22 градусов.
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