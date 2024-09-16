Потеряла очки, но сберегла ведро: пенсионерка рассказала, как неделю бродила по псковским лесам

18:29, 16 сентября 2024, ПАИ

Жительница Псковской области Тамара Гуняшева пропала 7 сентября. Ей пришлось провести в лесу девять дней и восемь ночей. О том, как прошли эти дни и как ей удалось спастись, рассказали в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В поисках участвовали добровольцы «ЛизаАлерт» Псковской области и Петербурга, поисковики «Экстремума», сотрудники МЧС, полиции, поисково-спасательного отряда Гдова, местные жители.

«Я же вообще не лесной человек и мест тех совсем не знаю. На пару часов пошла за грибами с детьми подруги. Вроде были вместе, потом смотрю – никого рядом. Наверное, отстала. Думаю, надо возвращаться. Влево, вправо – и потерялась. Стала кричать – не отвечают. Ночь настала, я нашла траву погуще, накидала на неё веток: земля-то холодная. Вздремнула. Утром слышала, что где-то сигналят: видимо, мне. Пыталась выйти на звук, но каждый раз почему-то приходила на то же место. Кружила. Потом слышала выстрелы, но очень далеко и непонятно откуда», – рассказала местная жительница.

После этого она пошла вдоль речки, однако идти было невозможно, так как всё вокруг было заболоченным.

«Решила перейти на другой берег. Там как раз два бревна были перекинуты – большое и поменьше. По одному я шла, за другое держалась, так и пробралась. Почему дальше вдоль реки не пошла? Да я увидела за высокими деревьями голубое небо – думала, выход, а там оказался молодой лес. И как-то так всё выглядело, что, казалось, чуть-чуть пройду – и будет дорога… Но нет, ни шума машин, ни людских голосов, ни лая собак», – поделилась Тамара Гуняшева.

После этого пенсионерка оказалась на болоте.

«Ноги к тому времени уже очень сильно стёрла, так как сапоги-то на мне были чужие, грубые и размером больше, так что последние два дня практически лежала, только немного клюквы соберу, а к вечеру наломаю веток, чтобы не лежать на мокром. Спать, конечно, не очень получалось: как солнце уходило, слишком холодно становилось. Ещё и комары эти ужасные. Я же ушла только в спортивном костюме, думала, на пару часов, поэтому ничегошеньки с собой не взяла – только крошечный ножик для грибов. Его потеряла в первый же день. Очки – на второй. А вот ведро берегла: оно жёлтое, яркое. Понимала, что по нему меня могут найти. Однажды дождь прошёл – я вымокла до нитки. Хорошо, что днём было тепло, в этом мне повезло», – рассказала женщина.

По её словам, ей было совсем не страшно и не было отчаяния.

«Диких зверей не встречала. Считала дни и ночи. Не терялась во времени. Молилась. Ни капли не сомневалась в том, что меня найдут. Ну, на девятый день, честно сказать, я стала расстраиваться. Но тут же сказала себе: «Тамара, это твой счастливый день, сегодня тебя найдут». В тот день я впервые услышала жужжание квадрокоптера. А потом и увидела его – правда, как-то поодаль, не надо мной. Стала махать ему ведром. Он ещё покружил и улетел. Увидел ли меня – я так и не поняла. Но спустя какое-то время я услышала голоса: «Тома, Тома!» Откликнулась. Вскоре ко мне из леса вышли дочка подруги и с ней две девушки. Потом подошли ещё люди. Забинтовали мне ноги, взяли под руки – и вместе мы вышли из леса. Помню ещё, шла и удивлялась: я ведь больше недели почти ничего не ела, похудела – штаны сваливаются, а голова совсем не кружится», – отметила Тамара Гуняшева.

Сейчас её жизни ничего не угрожает. Она прошла обследование и чувствует себя хорошо. «Огромное спасибо всем, кто меня искал и нашёл! Везучая я, правда?» – заключила пенсионерка.