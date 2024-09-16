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Общество

Семь участников «Диктанта здоровья» в Пскове получили наивысший балл

Итоги очного старта Всероссийской просветительской акции Роспотребнадзора «Диктант здоровья» в Пскове сообщили ПАИ в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Семь участников «Диктанта здоровья» в Пскове получили наивысший балл. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Из 21 участника максимальный результат – 102 балла – получили семеро, а ещё восемь человек набрали больше 92 баллов. Остальные смогли получить по 82–90 баллов.

«Это прекрасные результаты. Напомним, в нашем регионе в очном формате акция прошла впервые. «Диктант здоровья» сегодня с большим успехом написали первопроходцы – волонтёры-медики, волонтёры ресурсного центра добровольчества, учащаяся молодёжь», – отметили в управлении.

Добавим, что федеральная образовательная акция «Диктант здоровья» стартовала по всей России сегодня, 16 сентября. Она продлится до 21 сентября. В Пскове мероприятие прошло в Доме молодёжи.

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