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Общество

О динамике работ на объектах здравоохранения в приграничных районах доложили Михаилу Ведерникову

Динамике работ на объектах здравоохранения в приграничных районах было посвящено совещание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Срок их сдачи намечен на 2025 и 2026 годы, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

О динамике работ на объектах здравоохранения в приграничных районах доложили Михаилу Ведерникову. Скриншот видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

В Гдовской районной больнице выполнили отделочные и электромонтажные работы в правом крыле учреждения. В ближайшее время состоится переезд в обновлённую часть здания. Подрядчик устраняет выявленные замечания, подчеркнул губернатор.

«Работы в Себежской районной больнице срывают недобросовестные подрядчики. Снова подано уведомление на расторжение контракта. Внесём в реестр недобросовестных. Поручил лично доложить об этом вопросе и представить план-график определения нового подрядчика», – отметил глава региона.

Кроме того, ещё один строящийся объект находится в Пыталовском муниципальном округе. Здесь рабочие смонтировали фундамент. На месте ведутся кладка стен первого этажа и работы по возведению поста скорой помощи. Выявлены недоработки в проектной документации, сейчас они устраняются, заверил Михаил Ведерников.

А в Печорской больнице, в свою очередь, работы идут по графику. На втором этапе запланировано благоустройство территории.

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