Михаил Ведерников пригласил россиян посетить Псковскую область осенью

23:53, 16 сентября 2024, ПАИ

Посетить Псковскую область осенью россиянам предложил губернатор Михаил Ведерников. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Согласно опросу ВЦИОМ, треть россиян не брали отпуск этим летом. Если вы из их числа, подумайте о путешествии по Псковской области. У нас начинается золотая пушкинская осень – самое красивое время года. Сейчас, в межсезонье, в регионе меньше туристов, а значит, легче забронировать номер в отеле или домик на берегу озера – благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» мест для размещения гостей стало больше», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, осень в Псковской области – это возможность не спеша насладиться тёплым осенним солнцем, бабьим летом и отдохнуть от суеты городских столиц. Он также добавил, что на сайте путешествуем.рф есть раздел о Псковской области, где есть информация об интересных локациях.