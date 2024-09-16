Улицу Автомобилистов ремонтируют в Печорах
Улицу Автомобилистов ремонтируют в Печорах, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Компания «СпецТрансСервис» в качестве подрядчика проложила водопропускную трубу для отвода стоков и сейчас укладывает асфальтобетонное покрытие. Также будет проведён ремонт части дороги с использованием щебёночно-гравийно-песчаной смеси. Помимо этого, будут обустроены съезды и обочины. На повороте с улицы Автомобилистов на Прибалтийское шоссе установят новую контейнерную площадку.
«Протяжённость ремонтируемого участка улицы – 0,9 километра. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и будут завершены до конца сентября», – подчеркнул Валерий Зайцев.
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