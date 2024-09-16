Улицу Автомобилистов ремонтируют в Печорах

18:04, 16 сентября 2024, ПАИ

Улицу Автомобилистов ремонтируют в Печорах, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Компания «СпецТрансСервис» в качестве подрядчика проложила водопропускную трубу для отвода стоков и сейчас укладывает асфальтобетонное покрытие. Также будет проведён ремонт части дороги с использованием щебёночно-гравийно-песчаной смеси. Помимо этого, будут обустроены съезды и обочины. На повороте с улицы Автомобилистов на Прибалтийское шоссе установят новую контейнерную площадку.



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев





«Протяжённость ремонтируемого участка улицы – 0,9 километра. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и будут завершены до конца сентября», – подчеркнул Валерий Зайцев.