Собирать рябину советует сегодня народный календарь

08:21, 09 сентября 2024, ПАИ

Собирать ягоды рябины сегодня, 9 сентября, в Пименов день, советует народный календарь, сообщает calend.ru.

Большой урожай рябины, по народным поверьям, предвещал сильные морозы. Рябину заваривали с чаем, варили из неё варенье, а также применяли как мочегонное средство.

Помимо этого, в Пименов день почитали двух святых с одинаковыми именами – Пимена Великого и Пимена Палестинско. Пимен Великий родился в Египте около 340 года. В юные годы он вместе с братьями решил уйти в монастырь. Когда на обитель напали берберы, то монахи вынуждены были жить на развалинах языческого храма. К Пимену и его братьям стали приходить люди за советом, а наставления монаха позже включили в книгу афоризмов. Пимен Великий скончался в возрасте 110 лет.

Пимен Палестинский жил в VI веке. Он обитал в пустыне, проводя время в размышлениях о Боге. Его смерть была трагической – он был растерзан псами.