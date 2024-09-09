В России распространилась тяжёлая форма клещевого энцефалита

09:37, 09 сентября 2024, ПАИ

Эндемичный для Дальнего Востока и Сибири клещевой энцефалит распространяется на запад России и даже в страны Западной Европы. Об этом в интервью «Известиям» рассказал иммунолог Михаил Болков.

«Болезнь распространяется из-за потепления, из-за вырубки лесов, из-за распространения туризма на север и на юг. Например, раньше вируса клещевого энцефалита не было в горах Алтая, теперь он там есть, в Монголии появился, перемещается в горы, появился в Карелии, появился в Коми, его обнаруживают в странах Европы и в Англии. Теперь случаев всё больше, в том числе и в Московской области», – перечислил специалист.

Теоретически переносчика инфекции можно встретить даже в Александровском саду у Красной площади.