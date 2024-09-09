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Политика

На выборах «Единая Россия» успешно мобилизовала своих сторонников – Александр Котов

Партия «Единая Россия» успешно мобилизовала своих сторонников на прошедших выборах, заявил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на подведении итогов выборов в офисе регионального отделения партии.

На выборах «Единая Россия» успешно мобилизовала своих сторонников – Александр Котов. Фото: ПАИ

«Партия «Единая Россия» в нашем регионе традиционно имеет высокую поддержку среди избирателей. Наша главная задача была – мобилизация наших сторонников. Я считаю, что задачу выполнили отлично, результатом стала победа во всех одномандатных округах, на выборах главы Гдовского района, в гордуму», – подчеркнул он.

Александр Котов также поблагодарил всех, кто поддержал кандидатов от партии «Единая Россия» на прошедших выборах.

«Главная задача теперь – выполнить все просьбы и наказы наших избирателей, чтобы оправдать надежды, с которыми они связывали свои голоса на выборах», – сказал он и поздравил победителей выборов по пятому округу в Псковскую гордуму Анну Дмитриеву и выборов главы Гдовского района Ивана Мешкова.

«Это непростая работа, но мы всегда отличались именно командной работой. Думаю, что общими усилиями в Гдовском районе мы сможем изменить все в лучшую сторону за короткое время», – отметил Александр Котов победу Ивана Мешкова.

Напомним, Иван Мешков одержал победу на выборах главы Гдовского района. За него проголосовали 61,52% (2246) избирателей. На довыборах депутата Псковской городской Думы по избирательному округу № 5 победила Анна Дмитриева. За нее свой голос отдали 52,69% (863) избирателей.

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