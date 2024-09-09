Михаил Ведерников поздравил Андрея Турчака с победой на выборах главы Республики Алтай

09:43, 09 сентября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале поздравил Андрея Турчака с победой на выборах главы Республики Алтай.

«На самых ответственных государственных постах он зарекомендовал себя как смелый и ответственный руководитель и опытный политик. И эта победа ещё раз подтвердила заслуженный авторитет Андрея Анатольевича и стала свидетельством широкой поддержки жителей республики. Уверен, что богатый опыт, компетентность и энергия позволят обеспечить региону динамичное развитие и процветание. Желаю успехов!» – написал Михаил Ведерников.

Напомним, 4 июня президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Турчака исполняющим обязанности губернатора региона. Турчак сменил досрочно ушедшего в отставку Олега Хорохордина.