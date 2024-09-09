В Псковском отделении Сбера прошла первая ипотечная сделка на индивидуальное жилищное строительство с открытием эскроу-счёта

10:13, 09 сентября 2024, ПАИ

Сбер оформил в Пскове первую ипотеку на строительство частного жилого дома (ИЖС) с проектным финансированием через эскроу-счёт. Сумма сделки составила 2,6 млн рублей. Подрядчиком выступил официальный представитель строительной компании «Теремъ» в Пскове и Псковской области – ООО «Теремъ 60». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

«Ипотечная программа с использованием эскроу-счетов выгодна всем участникам сделки. Для покупателя это гарантия защиты от недобросовестных строителей, а для застройщика – возможность получить финансирование на строительство по льготной ставке от 1% годовых. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) сегодня пользуется большой популярностью и продолжает набирать обороты каждый месяц. Так, с начала года в Псковской области мы выдали на частное строительство более 60 кредитов на 230 млн рублей. Уверен, новый инструмент станет ещё одним стимулом для роста спроса на ИЖС», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Эскроу-счёт – это специальный счёт в банке для расчётов между покупателем и подрядчиком. На него покупатель частного дома вносит деньги, и они замораживаются. Подрядчик получит их только тогда, когда объект строительства будет передан заказчику. Такая модель защищает интересы покупателей: в случае невыполнения обязательств по договору подряда заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.

В залог по кредиту на ИЖС берётся только земельный участок – другого залога при строительстве с аккредитованным Сбером подрядчиком не требуется. Важно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита.

Записаться и прийти на сделку можно в Центре ипотечного кредитования Сбера в Пскове по адресу: Рижский проспект, 29/31, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов (без перерыва на обед), в субботу с 9:00 до 16:00 (без перерыва на обед).

Больше информации об эскроу в ИЖС: blog.domclick.ru/partneram/post/izhs-s-eskrou-preimushestva-kreditovaniya-fizicheskih-lic-i-podryadchikov.