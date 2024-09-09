Анна Дмитриева – избирателям: Все просьбы будут услышаны
Все просьбы избирателей будут услышаны, сказала победитель на выборах депутата Псковской гордумы по пятому округу Анна Дмитриева на подведении итогов выборов в офисе регионального отделения «Единой России» сегодня, 9 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
«Я поняла, что работать в команде «Единой России» – это здорово. Это команда единомышленников, здесь чувствуешь себя уверенно. Своим избирателям хочу сказать – просьбы будут услышаны, наказы выполнены», – подчеркнула она.
Напомним, на довыборах депутата Псковской городской Думы по избирательному округу № 5 победила Анна Дмитриева. За неё свой голос отдали 52,69% (863 избирателя).
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