Фестиваль печёной картошки пройдёт в Себежском районе
Фестиваль печёной картошки «Дрова наши, картошка ваша!» пройдёт в Себежском районе 14 сентября, сообщили ПАИ в Туристском информационном центре Псковской области.
Для посетителей мероприятия будут подготовлены различные мастер-классы и интерактивные квесты, праздничная программа и чайная церемония. Также на фестивале пройдёт презентация новой книги.
Важным событием дня станет конкурс блюд из картофеля, где победитель получит главный приз.
Фестиваль начнётся в 13:00 в деревне Рудня на территории экспозиции «Музей дров».
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