Фестиваль печёной картошки пройдёт в Себежском районе

12:04, 09 сентября 2024, ПАИ

Фестиваль печёной картошки «Дрова наши, картошка ваша!» пройдёт в Себежском районе 14 сентября, сообщили ПАИ в Туристском информационном центре Псковской области.

Для посетителей мероприятия будут подготовлены различные мастер-классы и интерактивные квесты, праздничная программа и чайная церемония. Также на фестивале пройдёт презентация новой книги.

Важным событием дня станет конкурс блюд из картофеля, где победитель получит главный приз.

Фестиваль начнётся в 13:00 в деревне Рудня на территории экспозиции «Музей дров».