Больше 15 часов бежал участник ультрамарафона в Псковской области

12:32, 09 сентября 2024, ПАИ

Подведены итоги ультрамарафона Truvor Ultra Trail, который прошёл в Печорском районе 7 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

В рамках соревнований участники провели забег на дистанциях 1, 10, 25, 50 и 100 километров.

В самом длинном забеге на 100 километров поучаствовали девять спортсменов из Псковской и Мурманской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Спортсмен Псковской области Александр Ермолин второй год подряд стал победителем забега на 100 километров, показав результат 9 часов 23 минуты. Переходная корона победителя осталась у представителя Псковской области.

Дольше всех самый длинный этап бежал Алексей Патраков из Псковской области. Он преодолел 100 километров за 15 часов и 44 минуты.

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