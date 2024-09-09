80% моих проектов прекратили существование – предприниматель из Пскова

15:00, 09 сентября 2024, ПАИ

«80% моих проектов прекратили существование», - признался создатель псковской службы доставки «Доместа» Андрей Иванов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Андрей Иванов рассказал, что у него был бизнес по заточке ножей, по аренде посуды и кейтерингу. «Но уходили люди, и бизнес сворачивался», - пояснил предприниматель.

По его мнению, предпринимателями становятся люди с определенным складом характера. «Но при желании, конечно, всё можно развить. Я вот изначально вообще интроверт, но жизненные обстоятельства деформировали этого интроверта, но все равно после общения с большой аудиторией мне всегда тяжело», - рассказал Андрей Иванов.