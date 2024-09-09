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Общество

Выставка «СВО: оружие Победы» открылась в Идрице

Выставка к Международному дню памяти жертв фашизма «СВО: оружие Победы» открылась в Идрицком доме культуры 9 сентября, пишет газета Себежского района «Призыв».

Выставка «СВО: оружие Победы» открылась в Идрице. Фото здесь и далее предоставили в Идрицком доме культуры

Выставка посвящена основным видам вооружения армии России, которое используется в ходе специальной военной операции. По некоторым видам приведены тактико-технические характеристики.

«Приходите. Ознакомьтесь. Это поможет немного больше понимать, как и чем наши бойцы противостоят возродившемуся фашизму на Украине. «…» Специальная военная операция на Украине продолжается. Мы поддерживаем наших бойцов всеми доступными способами. Проводим благотворительные мероприятия, плетём маскировочные сети, информируем наших посетителей о различных аспектах происходящих событий. С детьми и молодёжью проводятся беседы и мастер-классы», – отметила руководитель Идрицкого дома культуры Анна Фигуркина.

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09 сентября 2024

Выставка «СВО: оружие Победы» открылась в Идрице
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