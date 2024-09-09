«НЕурок географии» для школьников прошёл в псковской библиотеке

21:56, 09 сентября 2024, ПАИ

«НЕурок географии» для учащихся одной из школ города прошёл в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Его провела кандидат географических наук, доцент кафедры географии Псковского государственного университета Наталья Теренина. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Лектор рассказала ребятам о картах – топографических, политических, климатических, географических.

«Совершайте экскурсии, прокладывайте туристические маршруты, знакомьтесь с достопримечательностями родной земли», – обратилась Наталья Константиновна к ребятам.

А заведующая сектором экологической информации отдела гуманитарной литературы Алина Петрова рассказала о классных книгах из фонда библиотеки. Например, о большом иллюстрированном атласе мира для школьников. В этом издании есть всё, что интригует и цепляет читателей разных возрастов: планета Земля, её космическое окружение, закономерности её географической оболочки, степень и форма изменения природной среды под влиянием человеческой деятельности.