«НЕурок географии» для школьников прошёл в псковской библиотеке
«НЕурок географии» для учащихся одной из школ города прошёл в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Его провела кандидат географических наук, доцент кафедры географии Псковского государственного университета Наталья Теренина. Об этом ПАИ сообщили в вузе.
Лектор рассказала ребятам о картах – топографических, политических, климатических, географических.
«Совершайте экскурсии, прокладывайте туристические маршруты, знакомьтесь с достопримечательностями родной земли», – обратилась Наталья Константиновна к ребятам.
А заведующая сектором экологической информации отдела гуманитарной литературы Алина Петрова рассказала о классных книгах из фонда библиотеки. Например, о большом иллюстрированном атласе мира для школьников. В этом издании есть всё, что интригует и цепляет читателей разных возрастов: планета Земля, её космическое окружение, закономерности её географической оболочки, степень и форма изменения природной среды под влиянием человеческой деятельности.
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