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Общество

День деревни отметили жители населённого пункта Соловьи Псковского района

День деревни отпраздновали жители деревни Соловьи Псковского района. В этом году праздник прошёл на новой спортивной площадке, построенной в 2023 году в рамках федерального проекта «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)» у Стремуткинской школы. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

​День деревни отметили жители деревни Соловьи Псковского района. Фото здесь и далее: соцсети Натальи Фёдоровой

Наталья Фёдорова и глава Ядровской волости Олег Смирнов поздравили жителей с праздником, вручив им благодарственные письма. В Год семьи были отмечены самые крепкие и дружные семьи деревни Соловьи. Также поздравили юбиляров – супружеские пары, которые отметили золотую и изумрудную свадьбы.

«На празднике царила атмосфера радости и добрососедства. Любители интеллектуальных игр участвовали в турнире по шахматам. Плетение маскировочных сетей для наших защитников объединило всех неравнодушных. Подрастающее поколение облюбовало зону подвижных игр и получило свою порцию позитива», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Собравшимся раздавали флажки и наклейки. Перед гостями выступили артисты местных творческих коллективов.

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