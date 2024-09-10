Всемирный день предотвращения самоубийств отмечается 10 сентября
Ежегодно, начиная с 2003 года, 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств и под патронажем ООН проводит Всемирный день предотвращения самоубийств, сообщает calend.ru.
Современные ритмы жизни и работы, а также, по-видимому, многие субъективные факторы приводят к тому, что в определенный момент человек решается на преступление – преступление против своей жизни.
По статистике, в результате самоубийств в мире умирает столько же людей, сколько в результате войн и насильственных убийств, вместе взятых.
По данным ВОЗ, в мире ежегодно совершается более 700 000 самоубийств, каждые 40 секунд в результате самоубийства умирает один человек. Самоубийства являются четвертой по значимости ведущей причиной смертности в возрастной группе 15–29 лет.
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