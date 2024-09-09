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В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются ремонтно-реставрационные работы

В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Проведены кровельные работы. Восстановление фасадов с наружной стороны завершено на сто процентов. Воспроизведён декоративный орнамент «городок». Воссоздан и покрыт оцинкованным железом купол. Полностью восстановлен деревянный карниз на колокольне. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Стены Стефановской церкви Мирожского монастыря. АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Работа по отделке красным кирпичом ведётся на высоте трёхметровой отметки. Восстанавливаются и перекладываются оконные проёмы из кирпича, отметили специалисты. Также проводится полный демонтаж кладки, выполненной с использованием цемента в послевоенный период. Церкви возвращают первоначальный облик.

Работа в братском корпусе и с интерьером церкви будет начата с наступлением холодов. В тёплое время, когда нет перепадов температур, запланировано выполнение работ на фасадах и кровле.

Отметим, каменная церковь во имя апостола и мученика архидиакона Стефана построена в 1403–1404 годах. В конце XVII века она была перестроена и освящена в 1713 году. Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII века и рубежом XVII–XVIII веков, показывают два строительных периода церкви.

В 1968 году Стефановская церковь передана Псковскому музею-заповеднику, а в 1994-м – в ведение Псковской епархии.

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