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Общество

Гигантское облако солнечной плазмы может вызвать северное сияние сегодня вечером

На Солнце произошел выброс массы, край образовавшегося из-за этого плазменного облака заденет Землю ориентировочно вечером 10 сентября, сообщил RT руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Это некое плазменное облако, которое было выброшено в космическое пространство. И в целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет», — уточнил Богачев.

По его словам, облако может свернуть вбок и не задеть планету, но также существуют варианты, что оно, наоборот, сместится к Земле и удары будут сильнее.

Богачев отметил, что расстояние от звезды до планеты велико, поэтому такие облака движутся довольно долго. Но так как это событие может произойти вечером, земляне могут увидеть северное сияние.

Одно из самых ярких и красочных сияний псковичи наблюдали в середине августа.

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Гигантское облако солнечной плазмы может вызвать северное сияние сегодня вечером
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