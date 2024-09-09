Мемориальную доску в память о погибшем герое-выпускнике открыли в школе Печорского округа

23:28, 09 сентября 2024, ПАИ

В Печорском муниципальном округе на территории Митковицкой школы торжественно открыли мемориальную доску, посвящённую выпускнику школы Кириллу Кипяткову, который героически погиб в ходе специальной военной операции. Указом президента РФ за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Кирилл Кипятков награждён орденом Мужества посмертно. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

В январе 2024 года Кирилл Кипятков погиб. Ему было всего 26 лет. Почтить его память приехали мама и сёстры героя, глава округа Валерий Зайцев, председатель районного Совета ветеранов Александр Демьяненко, врио военного комиссара Печорского округа Андрей Четвергов, учителя и ученики школы, односельчане.

«В школе Кирилл был внимательным, любознательным и скромным. Активно участвовал во всех школьных мероприятиях. Его все любили в школе за доброту, порядочность, честность, открытость и мальчишеское озорство», – вспоминает классный руководитель героя Ольга Хотишева.

Настоятель храма Рождества Христова города Печоры иерей Сергий (Тараканов) обратил внимание собравшихся на то, что сейчас всем русским людям особенно надо сплотиться и каждый может внести даже маленькую, но посильную помощь ребятам, которые находятся в зоне СВО.

Отметим, родился Кирилл Кипятков в Гдовском районе. У матери бойца было семеро детей, из которых он старший. После переезда семьи в Печорский округ Кирилл Кипятков учился в Митковицкой школе в деревне Подлесье.