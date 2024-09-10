Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:20, 10 сентября 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения за сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожарные ликвидировали возгорание квартиры на улице Звёздной в Пскове. Огонь повредил обивку входной двери с наружной стороны. Причина возгорания устанавливается.

Помимо этого, пожарные потушили огонь в жилом доме в деревне Шевелёво Псковского района. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Удалось спасти соседний жилой дом и две хозяйственные постройки.