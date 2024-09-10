Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Больше 20 выпускников ведомственных вузов поступили на службу в полицию Псковской области

Больше 20 выпускников ведомственных вузов поступили на службу в полицию Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В большом зале УМВД России по Псковской области прошла встреча с молодыми сотрудниками, окончившими Санкт-Петербургский университет МВД России и его филиал в Калининграде, а также Нижегородскую академию МВД России.

К молодым лейтенантам обратился заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. Он пожелал успехов в службе и карьерного роста. К курсантам также обратилась начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Татьяна Разумова, которая подчеркнула важность полученных в процессе обучения знаний и применения их на службе.

Затем лейтенантам вручили служебные удостоверения. Теперь новые сотрудники органов внутренних дел отправятся нести службу в различные подразделения полиции по всей Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 сентября 2024

Более двух тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Псковской области за первую неделю сентября
10 сентября 2024

Евгений Панфёров станет гостем программы «Оглавление»
10 сентября 2024

Псковичи могут подать заявку на премию общества «Знание»
10 сентября 2024

Крыпецкий монастырь отмечает престольный праздник
10 сентября 2024

Больше 20 выпускников ведомственных вузов поступили на службу в полицию Псковской области
10 сентября 2024

Десятки килограммов винограда, арбузов и дынь выращивает жительница Плюссы
10 сентября 2024

Из-за стрельб псковичам запрещено приближаться к границам полигона 76-й дивизии ВДВ
10 сентября 2024

Гигантское облако солнечной плазмы может вызвать северное сияние сегодня вечером

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...