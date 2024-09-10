Больше 20 выпускников ведомственных вузов поступили на службу в полицию Псковской области

10:57, 10 сентября 2024, ПАИ

Больше 20 выпускников ведомственных вузов поступили на службу в полицию Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

В большом зале УМВД России по Псковской области прошла встреча с молодыми сотрудниками, окончившими Санкт-Петербургский университет МВД России и его филиал в Калининграде, а также Нижегородскую академию МВД России.

К молодым лейтенантам обратился заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. Он пожелал успехов в службе и карьерного роста. К курсантам также обратилась начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Татьяна Разумова, которая подчеркнула важность полученных в процессе обучения знаний и применения их на службе.

Затем лейтенантам вручили служебные удостоверения. Теперь новые сотрудники органов внутренних дел отправятся нести службу в различные подразделения полиции по всей Псковской области.