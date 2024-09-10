Псковичи могут подать заявку на премию общества «Знание»

11:37, 10 сентября 2024, ПАИ

Подать заявку на главную просветительскую награду «Знание. Премия» Российского общества «Знание» можно до 30 сентября, сообщили ПАИ организаторы. В том числе сделать это могут и жители Псковской области.

Премия учреждена для признания достижений деятелей России, лекторов, блогеров, авторов и педагогов в области просвещения, популяризаторов науки. Кроме того, она создана для того, чтобы отметить просветительские проекты компаний и регионов.

Для того чтобы получить награду, нужно пройти несколько этапов отбора. Участникам предстоит набрать высокие оценки экспертов и жюри, а также признание общественности в онлайн-голосовании.

Стать номинантами могут авторы, популяризаторы науки, педагоги, лекторы, блогеры, тренеры, юные и иностранные деятели просвещения. Кроме того, подать заявку могут организаторы просветительских проектов, в частности, блогов, книг, фильмов, мероприятий и платформ, и просветительских компаний, то есть организаций, добившихся успехов в просвещении.

Всего в премии 19 номинаций. Они охватывают все сферы жизни: историю, культуру, искусство, бизнес, экономику и другие.

Всего в прошлом сезоне не премию было получено 18 304 заявки из 89 регионов России и 34 стран. По итогам отборов во всех 19 номинациях определили 97 номинантов.

Подать заявку и принять участие в отборе можно на официальном сайте.