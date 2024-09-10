Жителей Псковской области приглашают на Всероссийскую неделю повышения родительской компетентности

12:39, 10 сентября 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают на Всероссийскую неделю повышения родительской компетентности, сообщили ПАИ в службе семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ, созданной в рамках президентского нацпроекта «Образование».

Принять участие в мероприятиях могут все желающие: родители, законные представители детей, а также все, кто хочет взять приёмного ребёнка на воспитание.

Мероприятия будут проходить с 16 по 20 сентября:

16 сентября в 17:00 – «Мой ребёнок – жертва кибербуллинга» (С. Б. Калинина и С. Ю. Буренина);

17 сентября в 16:00 – «Десять ответов на вопросы родителей о воспитании детей от года до восьми лет» (А. Е. Михайлова);

18 сентября в 17:00 – «Свой среди своих»: молодёжные субкультуры или риски взросления» (Е. А. Петраш и И. В. Прадун);

19 сентября в 17:00 – «Развитие через движение: возможности метода сенсомоторной интеграции» (Е. А. Митицина);

20 сентября в 14:30 – «Обзор самых трудных тем по русскому языку и математике с первого по четвёртый классы» (В. А. Гусева).

Узнать подробнее о программе можно в группе «Всероссийская неделя родительской компетентности» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/club227329175).

Регистрация на все мероприятия доступна здесь.

Все мероприятия и вебинары абсолютно бесплатные.