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Общество

Жителей Псковской области приглашают на Всероссийскую неделю повышения родительской компетентности

Жителей Псковской области приглашают на Всероссийскую неделю повышения родительской компетентности, сообщили ПАИ в службе семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ, созданной в рамках президентского нацпроекта «Образование».

Фото из группы «Содействие (ПсковГУ)» в соцсети «ВКонтакте»

Принять участие в мероприятиях могут все желающие: родители, законные представители детей, а также все, кто хочет взять приёмного ребёнка на воспитание.

Мероприятия будут проходить с 16 по 20 сентября:

  • 16 сентября в 17:00 – «Мой ребёнок – жертва кибербуллинга» (С. Б. Калинина и С. Ю. Буренина);
  • 17 сентября в 16:00 – «Десять ответов на вопросы родителей о воспитании детей от года до восьми лет» (А. Е. Михайлова);
  • 18 сентября в 17:00 – «Свой среди своих»: молодёжные субкультуры или риски взросления» (Е. А. Петраш и И. В. Прадун);
  • 19 сентября в 17:00 – «Развитие через движение: возможности метода сенсомоторной интеграции» (Е. А. Митицина);
  • 20 сентября в 14:30 – «Обзор самых трудных тем по русскому языку и математике с первого по четвёртый классы» (В. А. Гусева).

Узнать подробнее о программе можно в группе «Всероссийская неделя родительской компетентности» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/club227329175).

Регистрация на все мероприятия доступна здесь.

Все мероприятия и вебинары абсолютно бесплатные.

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