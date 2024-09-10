Жителей Псковской области приглашают на Всероссийскую неделю повышения родительской компетентности
Жителей Псковской области приглашают на Всероссийскую неделю повышения родительской компетентности, сообщили ПАИ в службе семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ, созданной в рамках президентского нацпроекта «Образование».
Принять участие в мероприятиях могут все желающие: родители, законные представители детей, а также все, кто хочет взять приёмного ребёнка на воспитание.
Мероприятия будут проходить с 16 по 20 сентября:
- 16 сентября в 17:00 – «Мой ребёнок – жертва кибербуллинга» (С. Б. Калинина и С. Ю. Буренина);
- 17 сентября в 16:00 – «Десять ответов на вопросы родителей о воспитании детей от года до восьми лет» (А. Е. Михайлова);
- 18 сентября в 17:00 – «Свой среди своих»: молодёжные субкультуры или риски взросления» (Е. А. Петраш и И. В. Прадун);
- 19 сентября в 17:00 – «Развитие через движение: возможности метода сенсомоторной интеграции» (Е. А. Митицина);
- 20 сентября в 14:30 – «Обзор самых трудных тем по русскому языку и математике с первого по четвёртый классы» (В. А. Гусева).
Узнать подробнее о программе можно в группе «Всероссийская неделя родительской компетентности» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/club227329175).
Регистрация на все мероприятия доступна здесь.
Все мероприятия и вебинары абсолютно бесплатные.
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