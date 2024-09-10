Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту
Роскомнадзор продолжит в стране развитие используемых технологий и систем противодействия распространению запрещенной информации, сообщает газета «Известия».
В ведомстве подчеркнули, что по законам России работа программ для обхода ограничений доступа к противоправному контенту запрещена. Такие сервисы обеспечивают доступ к мошеннической информации, фейкам, детской порнографии, продаже наркотиков и экстремистским материалам.
Крупнейшие ресурсы США отказываются удалять по запросам России экстремистскую или другую криминальную информацию, подчеркнули в Роскомнадзоре. Эти же компании теперь мобилизуются администрацией США для помощи и улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации, отметили в ведомстве.
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Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту
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