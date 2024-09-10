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Общество

Елизавета Степанова: Чем больше развивается креативное сообщество в Псковской области, тем лучше становится сам регион

О влиянии креативной экономики на развитие региона рассказала певица, автор, куратор шоу-кейса «За музыкой» Елизавета Степанова на круглом столе в рамках Недели креативной экономики.

Елизавета Степанова: Чем больше развивается креативное сообщество в Псковской области, тем лучше становится сам регион. Фото здесь и далее: ПАИ

«Я три года езжу на шоу-кейс и уже накопила опыт, которым хочется поделиться. Креативное сообщество готово для региона, мы хотим, чтобы регион был узнаваемым. Хочется, чтобы Псков был сильным в плане музыки, чтобы он был интересным, чтобы мы внутри региона развивались. Потому что чем больше развиваются сообщества внутри региона, тем регион становится лучше», – подчеркнула она.

Сейчас в России в плане музыки происходит бум, отметила эксперт. «Это всё очень сильно развивается. И благодаря креативной экономике мы можем сделать это и здесь, в Псковской области. Например, шоу-кейса раз в год достаточно, это хороший запал, дальше человек должен сам развиваться. Можно добивать различными активностями – встречами, кэмпами», – сказала Елизавета Степанова.

При этом она добавила, что сейчас существует множество возможностей для развития. «Сейчас столько возможностей уже бесплатных. Благодаря прямой или посредственной государственной и региональной поддержке всё развивается в индустрии. Мы шоу-кейс делаем в том числе при региональной поддержке. Здесь все для тебя, ты должен только прийти», – подчеркнула эксперт.

Организатор мероприятия – Центр «Мой бизнес. Псковская область».

Материал создан в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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