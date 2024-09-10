Пскович поверил лжебанкиру и лишился денег

17:17, 10 сентября 2024, ПАИ

39-летний житель Пскова лишился денег из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, мужчине позвонил якобы представитель банка. Он сообщил, что псковичу необходимо переоформить договор на обслуживание кредитной карты. Мужчина последовал указаниям собеседника и сообщил свои персональные данные, а затем назвал коды подтверждений из SMS-сообщения.

Вместо продления договора на псковича оформили кредит в размере 40 тысяч рублей. Средства мошенники успели перевести на собственный счёт.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование уголовного дела продолжается, подчеркнули в пресс-службе.