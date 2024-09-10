Первая после парламентских каникул сессия областного Собрания назначена на 19 сентября
Очередная 36-я сессия Псковского областного Собрания назначена на 19 сентября – депутаты впервые соберутся на пленарное заседание после парламентских каникул. Решение принял Совет законодательного органа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.
Изменение традиционного графика обусловлено необходимостью срочной корректировки закона об областном бюджете текущего года. Также в повестку включён вопрос о назначении на должность мирового судьи, поправка в устав области и несколько федеральных инициатив.
Парламентского часа в сентябре не будет. В планах пока лишь ноябрь – депутат Андрей Маковский выступил с инициативой заслушать на сессии информацию о том, как в регионе организована работа по сбору и утилизации ТКО.
В продолжение темы вице-спикер Александр Братчиков напомнил об общем намерении съездить после каникул на строительную площадку экотехнопарка в Палкинском районе. Председатель Собрания Александр Котов идею поддержал. «Давайте проведём день на выезде и совместим посещение экотехнопарка с осмотром одного из предприятий области», – добавил спикер.
Первая после парламентских каникул сессия областного Собрания назначена на 19 сентября
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