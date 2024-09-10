15 духовых музыкальных инструментов передали Печорскому районному центру культуры
Печорскому районному центру культуры переданы 15 духовых музыкальных инструментов, в их числе флейты, кларнеты, трубы, валторна и другие. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Церемония прошла в рамках проекта «Город мастеров», который на протяжении полугода успешно реализуется в округе силами АНО «Центр кинофестивалей и международных программ».
Организация ранее передала рояль, а также проводила мастер-классы по русскому языку, литературе, анимации, живописному и фотоискусству в учреждениях образования и культуры округа.
«Ещё одной целью проекта является создание малого детского духового оркестра на базе нашей детской школы искусств. Президент центра, заслуженный деятель искусств России Татьяна Шумова заверила, что в ближайшем будущем будет привлечён наставник и руководитель музыкального коллектива!» – отметил Валерий Зайцев.
По окончании официальной части состоялся концерт солистов Московской филармонии.
Проект реализуется на территории Печорского муниципального округа благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при участии Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
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