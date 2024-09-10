Обучение преподавателей новому предмету «основы безопасности и защиты Родины» пройдёт на базе Псковского центра «Воин»
Практическое обучение преподавателей новому предмету «основы безопасности и защиты Родины» состоится на базе Псковского центра «Воин» с 13 по 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в организации.
В рамках подготовки к мероприятию состоялся организационный вебинар для участников, на котором были озвучены подробности предстоящего обучения.
«Обучение будут проводить на территории Псковского центра «Воин» и на полигоне 76-дивизии опытные инструктораы центра, что позволит преподавателям получить практические навыки и освоить необходимые знания для эффективного преподавания нового предмета», – подчеркнули в центре.
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