Обучение преподавателей новому предмету «основы безопасности и защиты Родины» пройдёт на базе Псковского центра «Воин»

23:12, 10 сентября 2024, ПАИ

Практическое обучение преподавателей новому предмету «основы безопасности и защиты Родины» состоится на базе Псковского центра «Воин» с 13 по 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в организации.

В рамках подготовки к мероприятию состоялся организационный вебинар для участников, на котором были озвучены подробности предстоящего обучения.

«Обучение будут проводить на территории Псковского центра «Воин» и на полигоне 76-дивизии опытные инструктораы центра, что позволит преподавателям получить практические навыки и освоить необходимые знания для эффективного преподавания нового предмета», – подчеркнули в центре.