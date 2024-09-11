Фестиваль «Зелёные истории» пройдёт в Пскове 14 сентября

07:59, 11 сентября 2024, ПАИ

Фестиваль «Зелёные истории» пройдёт в субботу, 14 сентября, с 14:00 до 18:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2, первый этаж). Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

На фестивале пройдёт обмен комнатными растениями и черенками, квиз «Флора и фолианты», мастер-класс «Цветочная открытка», на котором можно создать собственный уникальный растительный рисунок в необычных техниках. Также читателям библиотеки доступна выставка книг, посвящённая комнатным растениям.

Вход на мероприятие будет свободный.