Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:15, 11 сентября 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения за сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 10 сентября произошло возгорание на улице Льва Толстого в Пскове. Пожарные потушили хозяйственную постройку и кровлю двухэтажного многоквартирного дома. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

В этот же день пожарные ликвидировали возгорание контейнеров в многоквартирном жилом доме на улице Доставалова в Пскове. Предположительно, причиной возгорания также стало неосторожное обращение с огнём.