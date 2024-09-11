Развитие клиентоцентричности обсуждают в правительстве Псковской области

10:36, 11 сентября 2024, ПАИ

Стратегическая сессия «Реализация стандартов клиентоцентричности в Псковской области» проходит в правительстве региона в среду, 11 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ / Валерия Ковалёва

































Участники мероприятия рассматривают различные процессы реализации стандартов клиентоцентричности, а также определят направления и задачи по её реализации. Инициатором стратегической сессии является Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

«Меняются технологии, меняется повестка, появляются новые услуги и запросы. И мы со своей стороны должны учитывать все эти изменения, формализовывать и внедрять в работу. Причём не ради статистики и цифр, а ради людей и решений их проблем. Обсуждаемые стандарты клиентоцентричности многое помогут делать более оперативно и системно. В том числе они направлены на выстраивание корректного внутриведомственного и межведомственного взаимодействия. Не случайно мы особое внимание уделяем тому, в каких условиях работают наши сотрудники, проводим тренинги, учения и профессиональные конкурсы. Важно, чтобы членам команды было комфортно трудиться, чтобы у них было желание и стремление развиваться. Тогда они с большим энтузиазмом будут выполнять поставленные перед ними задачи. Уважаемые коллеги, сегодня вас ждёт насыщенная и отличающая программа», – сказал руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

Советник директора Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Сергей Титов зачитал приветственное слово от директора Андрея Хлуткова: «Правительство Псковской области во главе с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым ежедневно проделывает огромную работу по развитию региона. В Псковской области происходят значительные улучшения в формировании комфортной городской среды, развития зон отдыха, креативных и спортивных пространств для молодёжи. Уверен, что внедрение клиентоцентричности в цикличном подходе к работе в органах власти и управления позволит достичь новых результатов, которые значительно улучшат все процессы на благо Псковской области».