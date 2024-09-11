Жителя Великолукского района отправили в колонию за сбыт наркотиков

10:46, 11 сентября 2024, ПАИ

Жителя Великолукского района отправили в колонию строгого режима за сбыт наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В Великолукском городском суде установили, что 4 декабря 2023 года мужчина сбыл наркотические вещества гражданину, который участвовал в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка». После покупатель выдал наркотики сотрудникам полиции.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 228.1 УК РФ и приговорил к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.