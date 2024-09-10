Законопроект о сохранении традиционных семейных ценностей обсудят псковские депутаты
Поддержать федеральную инициативу о запрете гражданам государств, в которых разрешена смена пола, быть усыновителями и опекунами российских детей, предложил вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Проект закона об изменениях в Семейный кодекс РФ региональный парламент рассмотрит на сентябрьской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.
«Нет сомнений, что Госдума примет этот закон, но мы намеренно решили вынести обсуждение поправок в Семейный кодекс в публичную плоскость и озвучить их во всех кругах общества, – поделился Игорь Дитрих. – Всю жизнь россияне воспитывались на традиционных семейных ценностях, наш президент сейчас об этом говорит. Есть примеры, когда иностранцы, которые хотят воспитывать своих детей в полноценной правильной семье, переезжают в Россию, где они будут уверены, что в школах раздельные туалеты для мальчиков и девочек и нет принуждения ни к смене пола, ни к однополым отношениям».
Вице-спикер напомнил, что правила усыновления российских детей ужесточают с 2012 года – процесс начался с «закона Димы Яковлева» по имени погибшего мальчика, которого американский усыновитель оставил в машине на солнце. В 2013 году в российском законодательстве появился запрет на усыновление детей жителями стран, где разрешены однополые браки.
Игорь Дитрих подчеркнул, что за последние 12 лет детей-сирот в России стало значительно меньше: общая численность сократилась на 24%, а проживающих в детских домах – на 66%. При этом доля усыновления иностранцами детей из России в последние годы незначительна и продолжает снижаться.
Авторами рассматриваемой законодательной инициативы являются депутаты Госдумы, в том числе спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Как отмечается в пояснительной записке к документу, запрет на усыновление гражданами стран с разрешённой сменой пола будет способствовать обеспечению защиты права российских детей на воспитание в традиционной семье.
Добавим, по решению Совета Собрания первая после парламентских каникул сессия регионального парламента назначена на 19 сентября.
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