Чемпионат и первенство по таврелям пройдут в Псковской области 29 сентября

11:45, 11 сентября 2024, ПАИ

Открытые чемпионат и первенство Пыталовского района по таврелям пройдут в местном Доме детского творчества 29 сентября, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.

В соревнованиях смогут принять участие все желающие спортсмены. Турниры пройдут по швейцарской системе в семь или девять туров с контролем времени десять минут и три секунды добавления на каждый ход.

Регистрация на турниры стартует в день проведения соревнований в 10:30. Организаторы принимают предварительные заявки до 27 сентября.

Отметим, что Федерация таврелей Псковской области отдельно наградит таврелистов Пыталовского района, показавших лучшие результаты в категориях.

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