Росгвардия напоминает псковичам о возможности сдать оружие за деньги

12:38, 11 сентября 2024, ПАИ

Псковичи могут сдать зарегистрированное оружие за вознаграждение, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В соответствии с постановлением правительства Псковской области № 217 от 27 июня 2024 года, право на выплату денежного вознаграждения имеют граждане, проживающие в Псковской области, сдавшие зарегистрированное оружие или боеприпасы на утилизацию.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения нужно обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Размеры денежного вознаграждения составляют от 3000 до 6000 рублей.