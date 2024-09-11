В Новгородской области из-за майнера-энерговора во всем посёлке скакало напряжение

15:30, 11 сентября 2024, ПАИ

Житель станции Кушавера Новгородской области подключился к электросетям мимо счётчика и в три раза выше нормы увеличил мощность. Всё для нелегальной майнинговой фермы в доме. В итоге от скачков напряжения страдали соседи, сообщили ПАИ в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Напомним, что энерговоровство наказуемо сроком до пяти лет и денежным штрафом. А ещё «кустарное» подключение может привести к пожару или смертельному удару током.

Если граждане узнали о случаях энерговоровства, необходимо обязательно сообщить об этом по телефону горячей линии 8-800-220-02-20.