В Новгородской области из-за майнера-энерговора во всем посёлке скакало напряжение
Житель станции Кушавера Новгородской области подключился к электросетям мимо счётчика и в три раза выше нормы увеличил мощность. Всё для нелегальной майнинговой фермы в доме. В итоге от скачков напряжения страдали соседи, сообщили ПАИ в пресс-службе «Россети Северо-Запад».
Напомним, что энерговоровство наказуемо сроком до пяти лет и денежным штрафом. А ещё «кустарное» подключение может привести к пожару или смертельному удару током.
Если граждане узнали о случаях энерговоровства, необходимо обязательно сообщить об этом по телефону горячей линии 8-800-220-02-20.
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