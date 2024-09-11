Труп рабочего нашли в раздевалке великолукского завода
Сотрудник завода в Великих Луках умер прямо на рабочем месте, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Тело 56-летнего мужчины обнаружил начальник цеха перед началом рабочей смены. Работник лежал на полу раздевалки. Прибывшие медики констатировали его смерть. Подробности происшествия выясняются.
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