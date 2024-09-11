В бархатный сезон россияне стали чаще интересоваться поездками в Псковскую область

16:24, 11 сентября 2024, ПАИ

В бархатный сезон россияне стали чаще интересоваться поездками в Псковскую область. К такому выводу пришли Яндекс Путешествия, проанализировав спрос на бронирование отелей и апартаментов в сентябре-октябре 2023 и 2024 годов.

Псковская область показала рост по бронированиям отелей и апартаментов в бархатный сезон на 64%. Средняя стоимость ночи в отеле иди апартаментах в этом году — 6 600 рублей.

Также в десятку популярных для поездок ранней осенью регионов вошли: Республика Адыгея, Крым, Республика Алтай, Северная Осетия — Алания, Владимирская область, Карачаево-Черкессия, Свердловская область, Ярославская область и Мурманская область.