В Великолукском районе два человека пострадали в ДТП
В Великолукском районе на повороте к СНТ «Кремплянка» произошло столкновение двух автомобилей, один из них вылетел в кювет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали два человека, помощь им оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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