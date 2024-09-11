В Великолукском районе два человека пострадали в ДТП

21:00, 11 сентября 2024, ПАИ

В Великолукском районе на повороте к СНТ «Кремплянка» произошло столкновение двух автомобилей, один из них вылетел в кювет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два человека, помощь им оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.