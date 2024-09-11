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Реставраторы изготовят по старым технологиям мрамор для храма Вознесения Господня в Порховском районе

По старым технологиям изготовят реставраторы искусственный мрамор для храма Вознесения Господня в деревне Бельское Устье Порховского района Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

По старым технологиям изготовят реставраторы мрамор для храма Вознесения Господня в Порховском районе. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Плиты будут отливаться на месте. Для этого из Санкт-Петербурга привезут специальное оборудование и материалы. Фрагменты отделки искусственным мрамором интерьеров храма сохранились до нашего времени. Реставраторы на месте будут подбирать колер, чтобы реконструировать утраты. При изготовлении плит будет использоваться сложный состав, в который, в частности, входят известь и цветные пигменты. Плиты будут монтироваться и подгоняться так, чтобы не были видны места соединения», – сообщили специалисты.

Использование отделки под мрамор известно со времён Средневековья. В древности на нижнем уровне при росписях храмов располагались так называемые «полотенца» с рисунком, имитирующим мраморные прожилки. В отделке, например, Исаакиевского собора в Петербурге кроме натурального камня использовалась также облицовка искусственным мрамором.

Отметим, церковь Вознесения Господня – самый большой в регионе вотчинный храм XVIII века. Построен по прошению и на средства полковника Преображенского полка Артамона Осиповича Кожин в его имении Бельское Устье в Порховском уезде в 1796 году. В конце XIX века церковь стала трёхпрестольной (Вознесения Господня, Апостола Петра и Рождества Богородицы).

Церковь не имеет аналогов в Псковской области по своему конструктивному решению и декоративному оформлению. Является образцом петербургской архитектуры XVIII века в стиле раннего неоклассицизма. Храм оставался действующим вплоть до 60-х годов прошлого столетия, затем более 50 лет находился в заброшенном состоянии. Реставрация началась в 2018 году и проходила в три этапа с большими перерывами.

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